Cole Palmer'ın gol hasreti sürüyor

Chelsea’nin hücum hattındaki en büyük silahlarından biri olan Cole Palmer, Leicester City karşısında bir penaltı vuruşundan yararlanamayarak kötü gidişatını sürdürdü. 1-0'lık galibiyetle sonuçlanan maçta Palmer, Premier Lig'deki ilk penaltı kaçırışını yaşadı. Daha önce ligde kullandığı 12 penaltının tamamını gole çevirerek eski Manchester City oyuncusu Yaya Toure’nin rekorunu kıran Palmer, bu kez Leicester kalecisi Mads Hermansen’i geçemedi.

Maçtan önce Palmer’ın sahada olup olmayacağı belirsizdi. Antrenmanı kaçıran genç futbolcu, ateş ve mide rahatsızlığı yaşamasına rağmen forma giymekte ısrarcı oldu. Teknik direktör Enzo Maresca, "Cole antrenmana çıkamadı, gece de iyi hissetmedi. Ancak sabah geldi ve 'Bu takım için sahada olmak istiyorum' dedi. Bu, oyuncuların Chelsea'yi hak ettiği yere getirme isteğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İSTATİSTİKLER DÜŞÜŞÜ GÖSTERİYOR

2024'ü 26 gol ve 13 asistle tamamlayan Palmer, Chelsea tarihindeki en yüksek yıllık gol katkısını yaparak kulüp rekorunu kırmıştı. Ancak 2025’in başından itibaren formu belirgin şekilde düştü. Son golünü 14 Ocak’ta Bournemouth’a atan Palmer, o tarihten bu yana çıktığı dokuz maçta ağları sarsamadı. Son asistini ise 1 Aralık’ta kaydederek en uzun gol ve asist hasretini yaşadı.

İstatistiklere göre Palmer, gol atmak için daha fazla şut çekiyor. Son golünden bu yana maç başına ortalama 4,2 şut çekse de , isabetli şut sayısı ve ceza sahası içindeki şutları sabit kaldı. Ayrıca, penaltılar hariç beklenen gol katkısı 0,46'dan 0,39'a düştü.

CHELSEA'NİN AVRUPA UMUDU DEVAM EDİYOR

Chelsea, son haftalardaki istikrarsız performansına rağmen Leicester karşısında Marc Cucurella’nın 60. dakikadaki golüyle sahadan galip ayrıldı. Ancak taraftarlar, takımın pas oyununa tepkiliydi. Teknik direktör Maresca, maç sonrası açıklamasında "İnsanlar anlamalı ki bu bizim tarzımız. Eğer futbolun kolay bir oyun olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz" dedi.

Chelsea, son iki maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi potasına tekrar girdi. Ancak önlerinde Arsenal, Tottenham, Liverpool, Newcastle ve Manchester United gibi zorlu maçlar bulunuyor. Avrupa bileti almak için Palmer ve takım arkadaşlarının çok daha iyi bir performans sergilemesi gerekecek.