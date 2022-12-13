Çölyak hastalığı kısırlık yapıyor

Yakın zamanda yapılan bilimsel araştırmalara göre; buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteinin ince bağırsak tarafından emilememesi sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı, kadınların üreme sağlığı ve gebelik sonuçlarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, açıklanamayan kısırlık vakalarının önemli bir kısmından çölyak hastalığının sorumlu olduğuna dikkat çekiyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Selçuk, “Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda kadınların üreme sağlığı ve gebelik sonuçları üzerinde çölyak hastalığının olumsuz etkisinin sanıldığından daha ciddi boyutlarda olduğunu görüyoruz. İlk dikkat çekici bulgu; açıklanamayan kısırlık problemi olan çiftlerde çölyak hastalığının normal popülasyona göre yaklaşık olarak 6 kat daha fazla görülmesi” diye konuştu.

ÇÖLYAK HASTALIĞI YUMURTALIK REZERVİNİ OLUMSUZ ETKİLER

Doç. Dr. Selçuk Selçuk, “Çölyak hastalığı bazı kadınlarda yumurtaların düzgün büyüyüp çatlamasına engel olduğu için normal yollarla gebelik oluşma ihtimali azalabiliyor. Çölyak hastalığı olan kadınlarda rahim iç zarı olumsuz etkilendiği için, embriyonun rahim iç zarına tutunma ve yerleşme ihtimali azalıyor. Çölyak hastalığının yumurta rezervi üzerindeki olası olumsuz etkisi nedeniyle kadınların daha erken yaşlarda menopoza girmesine de neden olabiliyor” şeklinde konuştu.

Selçuk, kadınlarda çölyak hastalığının gebelik döneminde de çok ciddi problemlere neden olabileceğini vurgulayarak, “Gebelik döneminde, çölyak hastalığı olup glutensiz diyetle tedavi edilmeyen kadınlarda düşük ve erken doğum riski 1,5 - 2 kat artıyor. Aynı şekilde çölyak hastalığı olup tedavi görmeyen kadınlarda gebelik sırasında bebekte gelişme geriliği görülme riski de 2,5 kat daha yüksek. Dahası, anne karnında bebeğin kaybedilme riski 4-5 kat artabiliyor. Öte yandan çölyak hastalığının tanısı doğru zamanda konulduğunda ve çölyak hastalığı için gerekli tedavilere zamanında başlandığında, belirtilen riskli durumların görülme ihtimalinin çok ciddi şekilde azaldığını da unutmamak gerek” diye konuştu

DHA