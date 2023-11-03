Comanchero çetesinin İstanbul'da çökertilmesi dünya basınında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bakanlık koltuğuna oturmasının ardından hemen hemen her gün yapılan operasyonlarla farklı bir çeteyi çökertmesi ülkemizde olduğu kadar dünya basınında da kendisine yer bulmaya başladı.

Dğn yapılan operasyonla Avustrlya kökenli suç örgütü olan ‘Comanchero’ çetesinin çökertilmesi ise Türkiye’de olduğu kadar dünyada da kendisine geniş bir yer buldu.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Uluslararası uyuşturucu kaçaklığıyla suçlanan Avustralya doğumlu Hakan Ayık’ın yönettiği Comanchero motosiklet çetesi dün düzenlenen Kafes operasyonuyla çökertildi.

1968 yılında Avustralya’nın Sidney kentinde kurulan ve tüm dünyada kötü şöhreti ile tanınan çetenin üyelerinin neredeyse tamamı karıştıkları suçlar nedeniyle Interpol’ün kırmızı bülten listesindeydi.

AVUSTRALYANIN EN ÇOK ARANAN ADAMI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün İstanbul’daki operasyonlarda suç örgütünün kaçak lideri 44 yaşındaki Hakan Ayık da dahil 36 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ayık, 10 yıldan uzun süredir “büyük miktarlarda uyuşturucu tedariki” suçlamasıyla, Avustralya‘nın New South Wales eyaletinin en çok arananlar listesineydi.

KAFES DÜNYADA YANKILANDI‘

İstanbul polisinin Kafes adını verdiği büyük operasyon bugün dünya çapında dikkat çekti. Çete lideri Ayık'ın dizleri üzerindeki fotoğrafını kullanan gazeteler 'Avustralya'nın en çok aranan adamı Türkiye'de tutuklandı', 'Avustralyalı uyuşturucu kaçakçısı Türkiye'de tutuklandı' başlıkları ile duyurdular.

Australia News ise Avustralya Federal Polisi (AFP) sözcüsünün Türkiye'ye yaptığı övgüleri duyurdu: "Türkiye, organize suçlarla küresel mücadelede bölgesel bir liderdir. AFP, Türk polisinin organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişileri engelleme ve tutuklama konusundaki kararlılığına tanık olmuştur ve bunu takdir etmektedir."

İNGİLTERE: ÇETENİN BAŞINI YAKAN UYGULAMA

İngiliz yayın kuruluşu SKYNews çetenin dokunulmaz olduklarını düşünerek büyük bir hata yaptığını yazarken, BBC Ayık'ın ortaklarını nasıl yanlışlıkla ele verdiğine dikkat çekti.

BBC'de yer alan habere göre soyadını sonradan 'Reis' olarak değiştiren Ayık’ın kullandığı 'An0m' isimli bir telefon uygulaması yüzlerce zanlının yakalanmasını sağladı.

2021’de kamuoyuna açıklanan bir FBI soruşturmasıyla yapılan suçlamalara göre, Ayık An0m uygulamasının üç yöneticisinden biriydi ve uygulamanın yer altı dünyasında popülerleşmesinde etkili oldu.

Kullanıcılar uygulamanın şifreli olduğunu düşünüyordu ama uygulama aslında yazışmaları takip eden FBI tarafından kontrol ediliyordu.

FARKINDA OLMADAN POLİSE YARDIM ETTİ

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile FBI tarafından 16 ülkede yürütülen ve bugüne kadarki en büyük polis operasyonlarından biri olan "Truva Kalkanı"nın, Hakan Ayık sayesinde ilerlediği ortaya çıkmıştı.

FBI tarafından yönetilen operasyonda polis tarafından suç örgütlerine satılan An0m şifreli telefonlar, Hakan Ayık tarafından diğer suç örgütlerine tanıtıldı ve satıldı. Bu da 16 ülke polisinin, suç örgütlerini kolayca takip etmesini sağladı.

Operasyona, polis tarafından suç örgütlerine satılan şifreli haberleşme hattı An0m sayesinde suçlulara ulaşılması nedeniyle, tarihteki Truva Atı'na atıfla "Truva Kalkanı" adı verildi.