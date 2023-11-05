'Comanchero' suç örgütü üyesi 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul’da yapılan operasyonla çökertilen Comanchero isimli suç örgütü üyesi 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: İHA
'Comanchero' suç örgütü üyesi 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında, "suç işlemek için örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olmak", "uluslararası uyuşturucu madde ticareti", "suçtan elde edilen malvarlığını aklamak" suçlarından soruşturma açılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyetteki işlemlerinin bitmesinden sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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