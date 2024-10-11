Conor McGregor ringlere dönüyor

Conor McGregor'ın UFC'ye geri dönüşü yaklaşıyor ve eski rakibi Michael Chandler'ın olası elenmesiyle McGregor'ın karşısına çıkacak rakip konusunda yeni tartışmalar başladı. Birçok aday arasında, eski UFC 170 lb şampiyonu Leon Edwards da potansiyel rakipler arasında yer alıyor. Leon Edwards'ın kardeşi Fabian Edwards, olası bir McGregor-Edwards karşılaşması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fabian'a göre, Leon Edwards, McGregor'ı ringde 'paramparça' edecek.

LEON EDWARDS'IN UNVAN KAYBI VE MCGREGOR İLE MÜCADELE

Leon Edwards, Temmuz ayında UFC 304'te Belal Muhammad'e karşı beş raunt süren bir mücadelenin ardından UFC yarı orta siklet kemerini kaybetti. Bu kayıp, birçok kişi için sürpriz oldu, zira Edwards uzun süre boyunca kategorisinin en iyilerinden biri olarak kabul ediliyordu. Öte yandan, Conor McGregor'ın UFC'ye dönüşüyle birlikte, iki yıldızın karşılaşma ihtimali üzerine spekülasyonlar yeniden alevlendi. McGregor'ın rakibi henüz belli değilken, Edwards ile olası bir mücadele hala masada görünüyor.

McGregor ve Edwards, Avrupa'da büyük birer yıldız oldukları için bu olası dövüşün Avrupa'da, büyük bir stadyumda gerçekleşebileceği konuşuluyor. Özellikle İngiltere ve İrlanda arasındaki rekabet, bu karşılaşmayı UFC severler için heyecan verici kılıyor.

FABİAN EDWARDS: "CONOR MCGREGOR PARAMPARÇA OLUR"

Leon Edwards'ın kardeşi Fabian Edwards, ağabeyinin Conor McGregor'a karşı yapacağı olası bir dövüş hakkında net konuştu. Fabian'a göre, McGregor bir zamanların büyük ismi olabilir ancak şu anda Leon Edwards karşısında durabilecek durumda değil. Fabian Edwards, talkSPORT MMA'ya verdiği röportajda McGregor'ın sadece bir "para dövüşçüsü" olduğunu ve eski gücüne asla kavuşamayacağını söyledi.

"Tabii ki ağabeyim kemeri geri aldığında, neden McGregor'la dövüşmesin? Onun geçmişte yaptıklarına saygı duyuyorum, ama artık o günler geride kaldı. Conor sadece bir para dövüşçüsü," diyen Fabian Edwards, McGregor'ın Leon karşısında şansı olmadığını iddia etti. "Eğer o ve ağabeyim dövüşse, paramparça olur. Ne kadar küçük olduğuna bakın, hadi ama," diyerek sözlerine devam etti.

MCGREGOR'IN DÖVÜŞ KARİYERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Conor McGregor, UFC'de bir dönemin en popüler dövüşçülerinden biri olsa da son yıllarda kariyerinde bir düşüş yaşıyor. 2021 yılında Dustin Poirier ile yaptığı dövüşte yaşadığı sakatlık, kariyerinde ciddi bir gerilemeye neden oldu. UFC’ye geri dönüşü merakla beklenirken, eski günlerine dönüp dönemeyeceği büyük bir soru işareti. McGregor, MMA dünyasında hala büyük bir isim ve yapacağı herhangi bir dövüş, büyük bir ilgi görecektir. Ancak, Fabian Edwards'ın da belirttiği gibi, McGregor'ın Leon Edwards gibi genç ve formda bir dövüşçü karşısında eski gücünü sergileyip sergileyemeyeceği tartışma konusu.

Fabian Edwards ve Kendi Dövüş Planları

Fabian Edwards, UFC dünyasında kendi kariyerinde de büyük adımlar atıyor. 19 Ekim'de Bellator orta sıklet şampiyonu Johnny Eblen ile bir rövanş dövüşüne çıkacak olan Fabian, kardeşi Leon Edwards kadar dikkat çekici bir kariyere sahip. Aynı gece, eski UFC ağır siklet şampiyonu Francis Ngannou da PFL debutunu gerçekleştirecek. Bu büyük gecede Fabian Edwards, Bellator kemeri için şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Fabian'ın kardeşi Leon'un dövüş kariyeri üzerindeki yorumları, onun sadece bir dövüşçü değil, aynı zamanda bir kardeş olarak da nasıl bir destekçi olduğunu gösteriyor. UFC dünyasında Edwards ailesi, hem Fabian hem de Leon ile büyük ses getiriyor ve bu iki kardeşin gelecekte MMA dünyasında nasıl bir iz bırakacağı merakla bekleniyor.