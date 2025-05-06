Conscience gemisindeki 6 Türk ülkeye döndü

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 2 Mayıs’ta Malta açıklarında saldırıya uğrayan yardım gemisindeki altı Türk vatandaşının Türkiye’ye dönüşlerinin sağlandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Bakanlık kaynakları, olay sırasında gemide görevli olan diğer Türk mürettebatın güvenli bir bölgeye nakledilmesi için Malta makamlarıyla koordineli şekilde gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü de ifade etti.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU GEMİSİNE İHA SALDIRISI

Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmak amacıyla farklı ülkelerden gelen yardım girişimlerinin oluşturduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun “Conscience” adlı yardım gemisi, 2 Mayıs günü yerel saatle 00.23’te Malta açıklarında insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradı. Güvenlik nedeniyle rotası ve hareket bilgileri gizli tutulan geminin saldırı sonrası gövdesinde hasar meydana geldi, geminin pruvasında yangın çıktı.

SALDIRI ÖNCESİ BÖLGEDE İSRAİL UÇAĞI GÖRÜLDÜ

Times of Malta gazetesi, saldırıdan önce İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Malta çevresinde yaklaşık üç saat boyunca uçuş yaptığı bilgisini paylaştı. Aynı şekilde, İsrail devlet televizyonu KAN da, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan geminin saldırıya uğramasından saatler önce İsrail’e ait askeri bir uçağın Malta’ya doğru hareket ettiğini doğruladı.

KAN televizyonu, söz konusu askeri uçağın, saldırının gerçekleştiği saatten önce, sabah saat dokuzda İsrail’in güneyindeki hava üssüne geri döndüğünü belirtti.