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Conte'nin oyunculara ne yaptığı ortaya çıktı. Duyanlar şaştı kaldı

Tottenham'dan ayrılmasının ardından Conte için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 18:34
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Conte ile ilgili flaş iddia

Conte'nin oyunculara ne yaptığı ortaya çıktı. Duyanlar şaştı kaldı
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Tottenham’da yönetim kuruluna ve futbolculara yönelik yaptığı sert açıklamaların ardından görevinden alınan İtalyan teknik direktör Antonio Conte’nin yaşadığı hayal kırıklığının yankıları sürüyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre; takımının kötü performansları sonrasında oyuncuların daha fazla sorumluluk almasını isteyen Conte, eşi benzeri görülmemiş bir yöntem denedi.

Habere göre Conte Ocak ayında takımının Aston Villa, Arsenal ve Manchester City'ye karşı aldıkları ağır mağlubiyetler de dahil olmak üzere beş maçta sadece bir galibiyet aldıkları kötü seri sonrasında oyuncuları motive etmek için inanılmaz bir yönteme yöneldi.

53 yaşındaki teknik direktörün yeni yılın ilk günlerinde oyuncuları soyunma odasına kilitlediği belirtildi.

Takımın kötü skorların sebeplerini düşünmesi için oyuncuları soyunma odasına kapatan ve ardından odadan çıkarak kapıyı kilitleyen Conte oyuncularını düşünmeye teşvik etti.

Tottenham oyuncularının yaptığı görüşmeden çıkan sonuç ise takımın defansif oyun anlayışının kendilerine zarar verdiği şeklinde oldu.

Conte’den daha ofansif bir futbol talep eden Tottenham oyuncuları, yaşanan bu durumun ardından üst üste üç galibiyet elde etti.

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