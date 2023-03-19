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İngiltere Tottenham'ın hocasını konuşuyor. Conte'den zehir zemberek açıklama

Tottenham Teknik Direktörü Conte, Southampton'la 3-3 berabere kaldıkları maçtan sonra hem futbolcularını hem de yönetimi sert sözlerle eleştirdi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 07:56
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Conte yönetimi de suçladı futbolcuları da

İngiltere Tottenham'ın hocasını konuşuyor. Conte'den zehir zemberek açıklama
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İngiltere Premier Lig'de Tottenham, ligde son sırada yer alan Southampton'la deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Tottenham, maçta 3-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve son saniyelerde gelen penaltı golüyle beraberliğe razı oldu.

Takımdan gönderileceği konuşulan Tottenham'ın İtalyan hocası Antonio Conte'nin maçtan sonra yaptığı açıklamalar İngiltere'de gündem oldu.

Conte şunları söyledi:

"Tottenham'da gördüğüm, birbirine yardım etmek istemeyen ve yüreğiyle oynamayan 11 tane bencil adam.

Ben kovulabilirim ancak bu hiçbir şeyi değiştirmez. İnanın bana birçok yöneticiyi değiştirseler de Tottenham'da hiçbir şey değişmez.

Ben yedincilik ya da sekizincilik için yarışmaya alışkın değilim ve bu durumu tersine çevirmek hepimizin sorumluluğu.

Tottenham burada olmaya alışkın olabilir. Önemli bir şey için yarışmadığımız doğru ve oyuncularımız baskı altında oynamak istemiyor.

Bu şekilde ayakta kalmak işin kolay kısmı. Tottenham’ın 20 yıllık hikayesi bu. Kulübün bir sahibi var ve taraftarlar tarafından destekleniyor ancak kazanılmış hiçbir kupa yok.

Bunun sebebinin sorgulanması gerekiyor."

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