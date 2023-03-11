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Antonio Conte: Sezon bitmeden beni gönderebilirler

Tottenham'da Milan yenilgisi ardından Antonio Conte, flaş açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam "Sezon bitmeden beni gönderebilirler" diyerek takımdan ayrılık sinyallerini verdi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 10:05
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Conte'den flaş açıklamalar

Antonio Conte: Sezon bitmeden beni gönderebilirler
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İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a elenmesinin ardından Antoni Conte açıklamalarda bulundu. 53 yaşındaki Conte, Milan'a elendikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını anacak başarı için sabır gerektiğini vurguladı.

"GALİBİYETİ İCAT EDEMEYİZ"
Tottenham'ın durumuyla ilgili konuşan Antonio Conte "Aslına bakarsak Milan ve Tottenham, tarihsel açıdan iki farklı kulüp. Onlar geçen sene İtalya'da Serie A'yı kazanırken, biz mucize eseri ligde ilk 4'e girdik. İnsanlar rekabetçi olmak için 13-14 ayın yeterli olduğunu düşünüyorsa, yanılıyorlar. Geçen yıl Avrupa Konferans Ligi'nde oynadık ve grup aşamalarından çıkamadı. Rekabetçi olmak istiyorsak savaşmalıyız. Taraftarlar için gerçekten üzgünüm ama galibiyeti icat edemeyiz. Bunu bilmek ve bir gün bir kupanın bize gelmesi gibi bir mucize beklememek önemlidir. Sabırlı olmalıyız." açıklamasını yaptı.

"SEZON BİTMEDEN BENİ GÖNDEREBİLİRLER"
Geleceğiyle ilgili de konuşan Conte "Tottenham ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Kim bilir... Belki de hayal kırıklığına uğradılar ve sezon bitmeden beni gönderebilirler." ifadelerini kullandı.

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