Tottenham'ın yıldızından Conte'ye flaş mesaj

Tottenham, Antonio Conte'yi görevinden alırken Son, bu duruma bir hayli üzüldü ve eski menajerine mesaj gönderdi.

Uruguay maçından sonra konuşan Son "Conte için çok üzgünüm. O dünya standartlarında bir menajer.

Birlikte harika bir yolculuk geçirdik, ona çok teşekkür ediyorum. Diğer oyuncular onun hakkında ne düşünüyor bilmiyorum ama ben onun için üzgünüm. Daha fazlasını yapmalıydım ama yapamadım. Takıma yardım edemedim ve kulüpten gittiği için kendimi sorumlu hissediyorum. Teknik direktör olarak kesinlikle büyük bir yetenek ve deneyimi vardı. Eminim ki kariyerinde büyük başarılar elde edecek" ifadelerine yer verdi.

Bu sezon Son, 35 maçta 10 gol ve 4 asist kaydetti.