Çöp Adam dizisinde yaprak dökümü. Başrol dahil 6 oyuncu ayrıldı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'nun paylaştığı Çöp Adam dizisi, eylül ayında yeni hikayesinde ekrana gelecek. OGM Pictures imzalı dizinin hikayesi değişeceği Sedef Avcı, Hülya Şen, Selen Domaç, Fatih Koyunoğlu, Nisa Uray ve Şeyda Terzioğlu ile yollar ayrıldı.

SEDEF AVCI'DAN VEDA PAYLAŞIMI GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikayesi değiştirilen dizide birçok oyuncuyla yollar ayrıldı ve bu karar da dün oyunculara iletildi.

Kararın ardından Instagram hesabından paylaşım yapan dizinin başrol oyuncusu Sedef Avcı "Güzel bir sezondu. Harika bir ekiple harika dostluklara sahip oldum. Herkesin emeğine yüreğine sağlık yeni sezonda Yolunuz açık olsun" diyerek kadroya veda etti.