Çöp kamyonlarını yaktılar. Kamu malına zarar vermekten yargılanacaklar

Kocaeli'deki Kartepe Belediyesi, ilçe sınırları içinde dağıtımı yapılarak sokaklara koyulan plastik çöp konteynerlerine, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından zarar verildiği duyurdu.

Temizlik çalışmaları yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tespit ettiği kullanılmaz haldeki konteynerlerin yenileri ile değiştirileceğini bildirdi.

Konteynerleri yakarak zarar görmesine sebep olan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

Kamu malına zarar veren şahıslara tepki gösteren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise bu durum hakkında açıklamalarda bulundu ve "Kamu malına bilerek, isteyerek zarar vermek kul hakkına girer. Kartepe genelinde kullanımına sunulan çöp konteynerlerine verilen zararlar bizleri vicdanen üzüyor. Aklı başında bir insanın bunu yapmaz. Emniyet güçlerimizle işbirliği içerisinde suçluların tespit edip, cezalandırılmalarını sağlayacağız" dedi.

Ayrıca ilçe genelinde konteynırların içerisinde sönmemiş kül, çöple ilgisi olmayan atıkların atılması da çevre kirliliğine sebep olduğu belirtilirken evsel olmayan atıkların konteynırlara atılması belediye personelini hizmetini yapmasına da engel olduğu ve fark edilemeyen atıklarda çöp toplama çöp kamyonlarına zarar verildiği ifade edildi.