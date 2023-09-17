Çöp kamyonu alev alev yandı

İstanbul Sultangazi’de seyir halindeki çöp kamyonu alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

KAYNAK: DHA
Çöp kamyonu alev alev yandı

Sultangazi'de seyir halindeki çöp kamyonunda yangın çıktı. Kamyon henüz tespit edilemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Çöp kamyonunda çıkan yangın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonu alev alarak yanmaya başladı.

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Şoför kamyonu durdurarak kendisini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle çöp kamyonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

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