Çöp kamyonu aydınlatma direğine böyle çarptı

Kaynak: İHA
Çöp kamyonu aydınlatma direğine böyle çarptı
Karabük’te, belediyeye ait çöp toplama kamyonu, yol ortasındaki aydınlatma direğine çarparak devirdi.

Kazada, kamyonun arkasındaki işçiler ve bir vatandaş, elektrik tellerinden kıl payı kurtuldu. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 59. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük Belediyesi’ne bağlı Bilal Misoğlu idaresindeki 34 EYK 305 plakalı çöp toplama kamyonu, yol ortasında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, kamyonun arkasındaki iki işçi ve kaza yerinde bulunan bir vatandaş, kopan elektrik tellerinden son anda kurtuldu. Kazayı görenler, polis ve Başkent EDAŞ ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgeye giden elektriği kontrol amaçlı kesti.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Çöp kamyonunun aydınlatma direğine çarpma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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