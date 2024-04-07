Çöp kamyonu yokuşta geri kaydı. Park halindeki araca çarptı

Olay gece saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Nevruz Sokak üzerinde oldu.

İddialara göre sokaktaki çöp kamyonu yokuş yukarı kalkış yaptığı sırada zorlanınca geri kayarak sokaktaki park halindeki bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç sürüklendi ve önce elektrik direği sonra doğalgaz kutusu en son da park halindeki 2 araca çarpıp durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine; polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri geldi.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere güvenlik şeridi çekip önlem aldı. Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri olayın gerçekleştiği yerde elektrik ve doğalgazı keserek bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.