Çöp kamyonunun ezdiği yaşlı adam feci şekilde can verdi!

Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Karasu Belediyesi'ne ait H.A. idaresindeki 54 PJ 335 plakalı çöp kamyonu, marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Hasan Topaslan'ı ezdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde savcı incelemesi sonrasında Topaslan'ın cansız bedeni, hastane morguna sevk edilirken şoför gözaltına alındı. Yaşlı adamın marketten çıktığı ve evin gittiği esnada feci kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen kaza anın saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın karşıya geçtiği esnada çöp kamyonun üstünden geçerek ezmesi yer alıyor.