Çöp yığınları tehlike saçıyor

Kaynak: İHA
Çöp yığınları tehlike saçıyor

Ardahan'da çöp toplama alanına bırakılarak tarım arazilerine dağılan çöpler tehlike saçıyor.

Ardahan'da çöp toplama alanına gelişigüzel bırakılarak tarım arazilerine dağılan çöpler tehlike saçıyor.

Ardahan'da ilçe belediyeleri ile Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çöp toplama alanına gelişigüzel bırakılarak Halilefendi Mahallesi ile Kartalpınar köyünde bulunan tarım arazilerine dağılan çöpler, vatandaşları sağlık açısından tedirgin ediyor. Vatandaşların tüm girişimlerine rağmen çöp atma işlemine devam edilmesi ve sokak köpeklerinin yiyecek ararken çöpün dağılmasına sebep olması tehlikeyi artırıyor.

Belediyeler Birliği tarafından Yıldıztabya bölgesinde bulunan düzenli depolama alanına bırakılan çöplerin, rüzgar ve sokak köpeklerinin yiyecek ararken tarım arazilerine dağılması insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Arazilerinin çöplük haline getirilmesi ise mahalle sakinleri ile köylülerin tepkisine neden oluyor.

Köylüler zaman zaman arazide mıntıka temizliği yaparak topladıkları çöp yığınlarını ateşe veriyor.

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