Copa America Yarı Finalleri. Kim kazanacak. Kim kaybedecek

Brezilya ve Uruguay arasında oynanan ateşli maç sonunda Marcelo Bielsa'nın takımı penaltı atışları sayesinde galip geldi. Böylece Brezilya - Arjantin, Copa America 2024 finali hayali suya düştü.

Uruguay'ın tur atlaması için penaltılara ihtiyaç duyması, Copa America çeyrek finallerinde bir trendi sürdürdü. Takip etmeyenler için belirtmek gerekir ki çeyrek final maçlarının sadece biri penaltılara gitmeden neticelendi.

Uruguay'ın yarı finaldeki rakibi Kolombiya, turnuvadaki beklenmedik serisini sürdürmeyi uman beceriksiz Panama'ya tam beş gol atarak maçı penaltılara bırakmayan tek takım oldu.

Çeyrek finallerin diğer bir zayıf halkası Venezuela da penaltı atışlarını Kanada'ya kaybetti. Venezuella adına Wilker Angel, Jefferson Savarino ve Yangel Herrera penaltı atışlarını gole çeviremedi. Genel olarak, Kanada'nın da iki penaltı kaçırdığı ancak sonunda turlamayı başardığı heyecan verici bir penaltı atışları gerçekten seyretmeye değerdi.

Son olarak Arjantin, Ekvador'la verdiği çeyrek final mücadelesinden zaferle ayrılmasını bildi. Penaltı atışlarında Lionel Messi'nin başarılı olamaması penaltılara ayrı bir heyecan kattı.

Kaleci Emiliano Martinez, Messi'nin kahramanlık pelerinini sırtına geçirip Angel Mena ve Alan Minda'nın penaltılarını kurtararak ülkesinin adını yarı finale yazdırdı.

Copa America yarı finallerine saatler kala Arjantin ve Uruguay hala en büyük favori. Her iki takım da bu şampiyonada toplamda 15 şampiyonluk yaşadı. Yani bu ikiliden birinin kazanması durumunda, Copa America'nın tartışmasız lider şampiyonu da belli olmuş olacak. Ancak, bunlardan herhangi biri gerçekleşmeden önce iki önemli yarı final mücadelesine bir göz atalım.

Arjantin - Kanada

Son dünya şampiyonu olan Arjantin, ilk finallerine ulaşmayı hedefleyen enerjik bir Kanada takımıyla karşılaşacak. Kuzey Amerikalılar, Arjantin ile bu mücadeleden bir şey elde etmek için favori değiller ancak geçmişte birçok şaşırtıcı sonuç gördük.

Kanada, kendisini kanıtlamak için can atan gelecek vaat eden yıldızlara sahip ve Arjantin'e karşı patlama yapmak isteyeceklerdi. Kanada, Venezuela'ya karşı harika bir oyun oynamış olsa da maçın başlarında bir çıkış yakalamayı başardılar. Fakat maçı uzatmalara ve ardından penaltılara gitmesiyle sonuçlanan geriye yaslanma stratejisini güttüler. Mevcut şampiyon Arjantin'e karşı bu maça çıkarken, Kanada kesinlikle zayıf taraf olarak değerlendirilecek.

Lionel Scaloni'nin öğrencileeri şu anda farklı bir seviyede ve bir önceki Copa America'nın olduğu gibi son Dünya Kupası'nın da şampiyonu ünvanını taşıyorlar. Messi'nin liderliğinde şekillenen Arjantin, Kanada takımını kolayca geçebilir. Arjantin'in için bu şampiyona, 16. şampiyonluğu kazanıp Copa America'da en fazla şampiyon olma ünvanını almak için de ayrıca önemli.

Dolayısıyla son dünya şampiyonunun Kanada'yı geçip Copa America 2024 Finali'ne ulaşmak için açık ara favori.

Uruguay - Kolombiya

Diğer yarı final karşılaşmasında Uruguay ve Kolombiya final için yarışacak. Diğer maça kıyasla çok ama çok daha fazla heyecanlı olmasına mutlak gözüyle bakılan bu karşılaşma Copa America'nın bütün ruhunu yansıtmaya aday.

İki takım çeyrek finallerde zıt sonuçlar elde etti, Kolombiya Venezuela'yı kolay bir şekilde yenerken, Uruguay ise Brezilya'ya karşı penaltı atışlarıyla galibiyet elde etmek için kanının son damlasına kadar çalışmak zorunda kaldı.

Kolombiya, Uruguay'ın çeyrek final mücadelesine kadar bu turnuvada kanıtladığı gibi güçlü bir hücum gücüne sahip. Uruguay ayrıca bu sefer Arjantin ile paylaştığı Copa America'yı en çok kazanan ülke ünvanının yegane sahibi olmak istiyor. Kolombiya ise oldukça formda ve diri bir takım görüntüsü veriyor. Spor yorumcuları Uruguay'ın öne çıkmasına rağmen Kolombiya'nın hem bu maçta hem de finallerde süpriz bir başarı elde edebileceğinin altını çiziyor.