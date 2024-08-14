Copa America yıldızı imzaladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Copa America yıldızı imzaladı

MLS ekiplerinden Colorado Rapids, Kanada'nın Copa America'da yıldızlaşan savunma oyuncusu Moise Bombito için OGC Nice ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Colorado Rapids ve OGC Nice'in, sözleşme ve sağlık kontrollerinin başarıyla tamamlanması halinde Moises Bombito için 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı bildirildi.

24 yaşındaki stoper, MLS'teki ikinci sezonunda önemli ilerlemeler kaydetti. İlk MLS All-Star maçına seçildi ve ligdeki en hızlı oyuncu olarak sosyal medyada viral oldu, etkileyici bir şekilde saatte 37 km hıza ulaştı.

Bombito, 2023'te sadece beş maç kazanan bir takımın Batı Konferansı sıralamasında 26 maçta 12 galibiyetle dördüncü sıraya yükselmesine yardımcı olarak Rapids'in bu sezonki dönüşümünde önemli bir rol oynadı.

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