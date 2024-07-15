Copa America'yı dört kez üst üste durduran olay

Cemile Balcı
Copa America'yı dört kez üst üste durduran olay

Arjantin'in Kolombiya'yı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı Copa America finaline kaçak girmek isteyen Kolombiyalı taraftarların havalandırmalardan maça girme çabası gündem oldu.

2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 tamamlanan uzatma bölümünde Arjantin, rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Mücadeleye maç öncesinde yaşanan anlar damga vurdu. Stada, biletsiz girmek isteyen taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle 1 saat 23 dakika gecikmeli başladı.

MAÇ 1 SAAT 23 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Maçın başlangıç saati (TSİ 03.00), stat dışında yaşanan izdiham sebebiyle birçok kez değiştirilirken, başlama vuruşu, güvenlik önlemlerinin alınması ve biletli taraftarların tribünlerdeki yerlerini alması sonrası 1 saat 23 dakika sonra yapıldı.

HAVALANDIRMADAN KAÇAK GİRDİLER

Maça kaçak bir şekilde girmek isteyen Kolombiyalı taraftarların görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. Kolombiyalı taraftarların, maçın oynandığı stadın havalandırmalarından tribünlere ulaşmaya çalıştığı görüldü.

Öte yandan ABD polisinin, kural dışı davranış gerekçesiyle birçok taraftarı gözaltına aldığı öğrenildi.

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