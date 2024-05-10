Çöpler çöpe değil yanına attılar

Kaynak: İHA
Çöpler çöpe değil yanına attılar
Eskişehir'de çekilen görüntülerde bölge sakinlerinin çöpleri çöp konteynerine değil de çöpün kenarına atmaları çevrede görüntü ve koku kirliliğine neden oldu.

Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kubilay Sokak'ta yer alan çöp konteynerinin yanına atılan çöpler mahalledeki vatandaşların dikkatini çekti. Çöp konteynerlerinin boş olmasına rağmen çöp atıklarının neden çöp konteynerine atılmadığı mahallede merak ve tepki konusu olurken, ortaya çıkan kötü görüntü ve kokular tepkilere neden oldu. Bununla beraber mahallede kötü koku oluşmasına da sebebiyet veren çöplerle ilgili yetkililere seslenen vatandaşlar, konuyla ilgili çalışma yapılmasını talep etti.

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