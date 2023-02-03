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Geri dönüşüm malzemelerinden uçak tasarladılar

Sivil Havacılık Bölümü öğrencileri cam, plastik, kağıt ve metallerden oluşan geri dönüşüm malzemelerini kullanarak havalimanı ve uçak tasarımı yaptı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 17:02
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Çöplerden uçak yaptılar

Geri dönüşüm malzemelerinden uçak tasarladılar
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İHA

Üniversite öğrencileri “kaynak tasarrufu ve atık yönetimi” çerçevesinde iki yıllık bir çalışma ile sürdürülebilirliğe dikkat çeken önemli bir projeye imza attı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Uçak Teknolojisi programlarının hazırlamış olduğu havacılıkta sıfır atığın hedeflendiği projede gündelik hayatta kullanılan ve atık hale gelen cam, plastik, kağıt ve metallerden oluşan malzemeler havacılık çatısı altında birleştirtilirdi. Gençler, fön makinesi kullanarak uçak motoru, plastik borulardan gövde, pet şişelerden uçak burnu ve kuyruğu tasarladı.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNDEN UÇAK YAPTILAR

Projeye öğrencilerden yoğun ilgi olduğunu kaydeden proje danışmanı, Uçak Teknolojisi Öğr. Üyesi Ali Tolga Türkoğlu, “Atık Yönetimi için bir farkındalık oluşturmak istedik. Projelerin hepsini günlük hayatımızda kullanılmayan ya da gülük hayatımızda bir şeklide çöpe atılacak olan atık durumundaki malzemelerden tasarladık. Kaynak tasarrufunu önemsedik. Proje ile atık malzemelerin kullanımını arttırmak ve aynı zamanda kaynak tasarrufu sağlamayı hedefledik” dedi.

FÖN MAKİNESİNDEN UÇAK YAPTILAR

Atık yönetimi ile tamamen gündelik hayatta kullanılan malzemelerin kullanıldığını belirten Türkoğlu, “Öğrencilerimiz inşaatlarda kullanılan ve çatlayan pimaş boruları uçak gövdesinde kullandı. Pet şişeler ile uçağın burnunu ve kuyruğunu, korniş ile de uçak kanadı yaptılar. Motor olarak ise dört farklı güç ayarında çalışan fön makinesi pervaneleri kullanıldı. Bu tasarlanan maket uçak ile öğrencilerimize hem uygulamada uçuş safhalarını anlatıyoruz hem de havalimanını anlatıyoruz” diye konuştu.

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