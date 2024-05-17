Çöplerin içinden çıktı. Bulanlar iki kez gerçek mi diye kontrol etti

Esenler’de Nuran Cemal adlı vatandaşın hayatının şokunu yaşadı. Vatandaş bilmeyerek atık eşyalarla birlikte altınları çöpe attı.

Evindeki bazı fazla mobilya eşyalarını sokağa bırakan Cemal’in altınlar da Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlık atık toplama ekibi tarafından atık deposuna atıldı.

Temizlik ekibinden biri atıkların yanında yırtık bir poşet buldu. Altınları imitasyon ürün olduğunu düşünüp araçlarına aldılar.

Altınlarını bulamayan Nuran Cemal bir süre sonra atıklarla birlikte içerisinde altınların bulunduğu poşeti de sokağa attığını anladı.

Cemal hemen Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi’ni arayarak durumu anlattı. Belediye ekibi de Cemal’a giderek altınlarını teslim etti.

Vatandaş altınlarının bulunduğuna sevinerek sosyal medyadan temizlik ekibine teşekkür etti.

Cemal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dün kapımızın önüne eşya bıraktık ve belediyeden gelip aldılar. Daha sonra eşyalar arasında altınlarımızın olduğu aklımıza geldi. Durumu fark edip belediyeyi arayıp bildirdik. Akşam altınlarımızı getirip teslim ettiler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz.