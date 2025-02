Coppa Italia'da yarı finalistler belli oldu

İtalya’nın en prestijli kupalarından biri olan Coppa Italia, her sezon olduğu gibi bu yıl da büyük heyecanla devam ediyor. Son şampiyon Juventus, Empoli karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Geçen sezonun şampiyonu olan Juventus, düşük performans sergileyen Empoli'yi rahat geçmesi beklenirken, penaltılarda elenerek sürprize imza attı. Empoli, tarihinde ilk kez Coppa Italia yarı finaline yükselerek tarih yazdı. Juventus'un erken elenmesi, turnuvada şaşırtıcı sonuçların yaşanabileceğini gözler önüne serdi.

İNTER VE MİLAN DERBİYE ÇIKIYOR

Bu sezon zaten birkaç kez karşılaşan Inter ve Milan, bu kez Coppa Italia yarı finalinde birbirlerine rakip olacak. Milan, bu sezon Inter karşısında Serie A'da iki galibiyet alırken, diğer karşılaşmada berabere kalmıştı. Her iki takım da bu dev mücadeleye büyük bir hazırlıkla çıkacak.

BOLOGNA VE EMPOLİ YARI FİNALDE

Bologna, Empoli'nin karşısına çıkacak. Bologna'nın başında yer alan Vincenzo Italiano, geçtiğimiz yıllarda Fiorentina'yı finalde yönetti ve şimdi Bologna’yı final yolunda yönlendirme peşinde. Empoli içinse bu fırsat, tarihi bir anlam taşıyor; çünkü bu kulüp, Coppa Italia'da ilk kez yarı finale yükselmiş bulunuyor. Bologna ise, özellikle ligin son dönemlerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

İKİ AYAKLI MAÇLAR VE EKSTRA SÜRE BEKLENTİSİ

Coppa Italia'da bu yıl yarı finaldeki maçlar, her iki takımın da ev sahibi olduğu iki ayaklı bir formatta oynanacak. Yani her takım bir kez evinde, bir kez de deplasmanda mücadele edecek. Bu maçlar, 2024-2025 sezonunun en heyecanlı anlarından biri olacak. Her iki maçın sonucunda eşitlik durumunda ekstra süre oynanacak. Diğer turlarda olduğu gibi bu aşamada, maçlar berabere bittiğinde direkt penaltı vuruşlarına geçilmeyecek.

YARI FİNAL TARİHLERİ NETLEŞMEDİ AMA…

Henüz kesin tarihler açıklanmasa da ilk maçın 2 Nisan civarında, rövanş maçının ise 23 Nisan'da oynanması bekleniyor. Her iki takımın da hedefi, Coppa Italia’yı kazanarak tarih yazmak.