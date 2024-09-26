Çöpte bulunan cansız bebeğin annesi ve ailesi adliyeye sevk edildi

Dün ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde kağıt ve plastik toplayan 50 yaşındaki Cennet Sümbül, çöp konteynerinde poşet içerisinde beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni buldu. Cennet Sümbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, cenaze aracına konularak morga sevk edildi.

Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda bebeğin annesinin Y.Ç. olduğunu tespit etti. Y.Ç.'nin, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan anne F.Ç. ve babası M.Ç.'nin yanında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Y.Ç. ile anne ve babası, Mut’a getirildi.

Soruşturma kapsamında Y.Ç.’nin annesiyle birlikte iki hafta önce Mut’a geldikleri ev tuttukları, olay sonrasında birlikte Mersin’deki evlerine döndükleri öğrenildi. Y.Ç.’nin ilk ifadesinde üniversitede öğrenim gördüğü sırada hamile kaldığını, akşam banyoda doğum yaptığını ve bebeğinin ölü olarak doğduğunu, o nedenle çöpe bıraktığını, olaydan anne ve babasının haberi olmadığını söylediği belirtildi.

Aile polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi