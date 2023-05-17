Çöpten topladı tarıma başladı

İHA’nın haberine göre, Van’ın merkez Tuşba ilçesinde 6 yıldır ata tohumu üretimi yapan Ramazan Duman, bu yıl küresel ısınmaya dikkat çekmek için ilginç bir tarım yöntemi kullandı. 5 litrelik pet şişeleri toplayan Duman, bu petleri araziye gömerek susuz tarım yapıyor. Şu ana kadar fidelere sadece can suyu veren Duman, bu yöntemle bir taraftan kuraklıkla mücadele ederken, bir taraftan da geri dönüşüme katkı sağlıyor. Pet şişeleri havadaki nemi suya dönüştürüp bitkinin su ihtiyacını karşılarken, bu ilginç yöntemle yüzde 90 civarında su tasarrufu sağlanıyor.

“BİTKİLER ŞU ANA KADAR SUYA İHTİYAÇ DUYMADI”

İHA muhabirine konuşan ata tohumu üreticisi Ramazan Duman, yaklaşık 6 yıldır Van’da tohum üzerinde çalışmalar yaptığını belirtti. Bu yıl küresel ısınmaya dikkat çekmek için farklı bir üretim yöntemi denediklerini ifade eden Duman, “Çok az suyla ya da hiç su kullanmadan tarımın yapılabildiğini insanlara göstermiş olduk. Bu fidelere sadece can suyu verildi. Şu ana kadar da hiç suya ihtiyaç duymadılar. Temmuz ayının sıcağında belki bir kez suya ihtiyaç duyacaklardır. Belki buna bile ihtiyaç olmayacaktır” dedi.

“BİTKİ SUSUZ YETİŞİYOR”

Bu yöntemle geri dönüşüme katkı sağlarken, aynı zamanda su tasarrufu sağladıklarını dile getiren Duman, “Çöpe gidecek olan bidonları kullandık. Bu bidonların alt kısmını keserek bu çalışmayı yaptık. Su içerisinde devir daim yapıyor. Bu şekilde hem malç etkisi yapıyor hem de mini sera görevi görüyor. Bitki bu şekilde susuz şekilde yetişiyor. Bu yıl kavun ve karpuza daha çok ağırlık verdik. Ayrıca 250 çeşit ata tohumumuz da var” diye konuştu.