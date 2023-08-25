Çorbacı savaş alanına döndü. Kadına bile yumruk attılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir çorbacıda yemek yiyen iki grubun sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Çorbacının adeta savaş meydanına dönüştüğü kavgada yumruklar, masalar, sandalyeler havada uçuştu.

Çorbacı savaş alanına döndü. Kadına bile yumruk attılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir çorbacıda ortalık bir anda karıştı. Tartışmanın ardından başlayan kavgada, kavgayı önlemeye çalışan kadına bile yumruk atıldı. Kavgacılardan biri ise yumruk atarken bile sigarasını ağzından bırakmadı

MASA SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Önceki gece arkadaşlarıyla Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan bir çorba salonuna giden gruba aynı restaurantta çorba içen grup; iddiaya göre yanındaki kadınlara laf atınca önce sözlü ardından yumruklu kavga başladı. İş yeri sahiplerinin ve garsonların araya girme gayretleri sonuç vermezken laf atılan kadının erkek arkadaşını sakinleştirmesi de zor oldu. Yumrukların ardı ardına sıralandığı kavgada önce sandalyeler sonra da masalar kullanılırken, erkek arkadaşını sakinleştirmeye çalışan kadının gayretleri ise karşı gruptaki kişinin yumrukları boşa çıkarttı.
İşyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde kavga esnasında kız arkadaşına laf atılan gencin kafasında tabakta kırıldığı görülüyor. İddiaya göre yanındaki kız arkadaşına laf atma yüzünden çıkan kavga sonrası çorbacı da kullanılan masa, tabak ve sandalyeler kullanılmaz hale gelirken, kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kavganın çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

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