Çorbacının önünde silahlı çatışma: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Çorbacının önünde silahlı çatışma: 2 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir çorbacının önünde oturan şahsa husumetlisi tarafından tüfek ile ateş edildi. Bir çorbacı çalışanı ile saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, sabah saatlerinde Üstün Sokak'ta meydana gelen silahlı saldırıda, çorbacı dükkanının önünde oturan bir kişi ile çorbacıda çalışan bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ö.S. isimli şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen ancak aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından tüfekle vuruldu. Saldırı sırasında, çorbacıda çalışan A.S. isimli bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralılar, karın ve ayak bölgelerinden yaralanmış olarak Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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