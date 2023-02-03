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Prof. Saraçoğlu açıkladı: Çörek otu yararlı mı, zararlı mı?

Son zamanlarda sıkça kullanılan çörek otunu bu kez Prof. İbrahim Saraçoğlu anlattı. Çörek otu yararlı mı, zararlı mı? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:05
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Çörek otu yararlı mı, zararlı mı?

Prof. Saraçoğlu açıkladı: Çörek otu yararlı mı, zararlı mı?
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Vatandaşlar tarafından her söylediği öneriler dikkatle takip edilip dinlenen Prof. İbrahim Saraçoğlu, bu kez çörek otu yağını mercek altına aldı. Çörek otu yağını mucize bir yağ olarak tanımlayan Saraçoğlu bakın neler söyledi?

Prof. Saraçoğlu çörek otu yağının faydalarını şöyle açıkladı:

“Çörek otu yağı antioksidanlarda oldukça zengin bir gıda. Oldukça güçlü antioksidan ve antienflamatuar etkileri olan timokinon açısından zengin. Yapılan araştırmalar, bu bileşiğin beyin sağlığını koruyabileceğini ve çeşitli kanser türlerinin tedavisine yardımcı olabileceğini gösteriyor.
Kilo verme çabalarına yardımcı
Çörek otu yağının obezite, metabolik sendrom veya tip 2 diyabetli bireylerde vücut kitle indeksini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Tansiyon ve kolesterol seviyelerini düşürür
Yüksek tansiyon ve kötü kolesterol seviyeleri kalp hastalığı için önemli risk faktörleridir. Yağ ayrıca kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Çörek otu yağı, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürmedeki potansiyel etkinliği açısından da incelenmiştir.

Astım tedavisinde destek olur
Araştırmalar, çörek otu yağının ve özellikle yağdaki timokinonun, hava yolundaki iltihabı azaltarak ve kasları gevşeterek astım tedavisinde yardımcı olabileceğini gösterdi.
Astım, solunum yollarınızın astarının şiştiği ve çevresindeki kasların kasıldığı, nefes almayı zorlaştıran kronik bir durumdur."

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