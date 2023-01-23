Çörek otunu böyle yiyenlerin öksürükleri iyileşiyor

İnsanların sağlıkla ilgili dertlerine çözüm için doğal besinlere yönelme süreçleri devam ediyor. Bunlardan birisi olan çörek otunun faydaları dikkat çekti.

Çörek otuyla ilgili detaylar…

ÇÖREK OTU NEDİR?

Çörek otu, Nigella sativa adlı Asya, Orta Doğu ve Akdeniz’e özgü çiçekli bir bitkidir. Ayrıca siyah kimyon olarak adlandırılsa da kimyon ile ilişkisi yoktur. Biberli bir tada sahip olan çörek otu, Hint ve Orta Doğu mutfaklarında baharat olarak kullanılır. Toz haline getirilerek tüketildiği gibi tohumlarının sıkılmasıyla yağı da elde edilir. Çörek otu kalsiyum, demir, çinko, bakır, tiamin, niasin, fosfor ve folik asit içerir.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

-Astım ilaçları kullanılan kişiler, bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir.

-Ülsere sebep olabilen helikobakter pilori enfeksiyonunda yine çörek otu tozu tüketmek faydalı olabilir.

-Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder.

-Kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.

-Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.

-Antihistamin gibi bir etkiyle alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabilir. Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirebilir.

-Çörek otu ekstratı içeren bir jelin uygulanması akne iyileştirici özellikle gösterebilir.

-Yine KOAH hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı, akciğerleri iyileştirmeye yardımcı olabilir.

-Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlayabilir.

-Sağlıklı kişilerin kan basıncı seviyesini düşürebildiği söylenen çörek otunun yüksek tansiyon için etkili olduğu beklemek doğru değildir.

-Sperm sayısı ve hareketi üzerinde de olumlu sonuçlar verdiği belirtilir.

ÇÖREK OTU YAĞI YAN ETKİLERİ

-Böbrek hastalığı olanlar için çörek otu yağı tehlikeli olabilir. Ailesinde böbrek sağlığı ile ilgili problemi olan çörek otu yağı tüketiminden kaçınmalıdır.

-Hamile ve emziren kadınların ise çörek otu yağı tüketiminden kaçınması gerekir. Hamilelerde yemeklerin içinde tüketilen çörek otunun zararı olmaz ancak bu miktardan daha fazla çörek otu yemek rahimde kasılma sorunları yaratabilir.

-Kan sulandırıcı ya da beta bloker ilaç kullanan kişiler de çörek otu yağı kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdır. Kan pıhtılaşmasıyla ilgili risk teşkil edebilir.

-Çörek otu kanama ile ilgili sorun yaratabileceği, kan şekerini düşürebileceği ve uyku sorunu yaşatabileceği ihtimali nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Bu durum ameliyat öncesi, esnası ve sonrasında kullanılan ilaçlar için sakınca doğurabilir. Ameliyattan 2 hafta öncesinde çok miktarda tüketimi durdurulmalıdır.

-Bazı kişilerde alerjiye neden olabileceğinden ötürü dikkatli tüketilmelidir. Kusma ve çeşitli mide sorunları yaratabilir.

-Yine çörek otu yağının veya çörek otu içeren bir jelin uzun süreli kullanımı alerjik tepkilere neden olabilir.