Çörek otunun bilinmeyen etkisi. Sabah uyanır uyanmaz bir tutam yutanda o dertten eser kalmıyor

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Çörek otunun bilinmeyen etkisi. Sabah uyanır uyanmaz bir tutam yutanda o dertten eser kalmıyor
Çörek otu, Türk mutfağında çokça kullanılmaktadır. Birçok aşçı hamur işlerinde çörek otundan yararlanırlar. Daha çok hamur işlerinde kullandığımız çörek otu meğer sağlık açısından da çokça şifalıymış

Çörek otu, Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir ve birçok yöresel yemekte kullanılmaktadır. Özellikle hamur işlerinde sıkça tercih edilen çörek otunun aslında sağlık açısından da oldukça faydalı olduğu bilinmektedir.

Çörek otunun sağlık açısından faydaları oldukça fazladır. İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan çörek otu adeta başlı başına bir mucizedir.

Yeni Asır'ın aktardığı bilgilere göre; ÇÖREK otu, faydaları saymakla bitmeyen bir bitki. Öksürüğe iyi gelen çörek otunu çiğnemeden sabahları aç karnına yarım çay kaşığı kadar az su ile yutmak, bağırsakları temizliyor. Çörek otu aynı zamanda hazmı kolaylaştırır ve baş ağrısını hafifletir. Çörek otunun bir diğer faydası da balgamı vücuttan atmasıdır.

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YOĞURTLA YİYEBİLİRSİNİZ

Bir kase yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığı kadar dövülmüş çörek otu ekleyip karıştırın. Aç karnına tüketeceğiniz bu karışım sayesinde, iştahın kesilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece aşırı yemenin önüne geçebilir ve yağ yakımını sağlayabilirsiniz.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

1. Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerden korur.
2. İçerdiği yağ asitleri ile kalp sağlığını destekler.
3. İçerdiği mineraller ile kemik sağlığını olumlu yönde etkiler.
4. Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.
5. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
6. Cilt sağlığını destekler ve cilt problemlerine karşı etkilidir.
7. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde iltihaplanmayı azaltabilir.
8. Kolesterol seviyelerini dengeleyebilir.
9. Kan şekerini düzenleyici etkisi bulunmaktadır.
10. Genel olarak vücuttaki birçok sistemi destekleyici özelliklere sahiptir.

Çörek otunun az bilinen yararları nelerÇörek otunun az bilinen yararları neler

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