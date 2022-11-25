Çorlu Tren Katliamı davasında flaş gelişme: Tek tutuklu sanık Mümin Karasu tahliye edildi

Çorlu Tren Katliamı'na ilişkin açılan davanın 11. duruşmasında mahkeme heyeti, dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartılmasına karar vermişti.

Karasu bu karardan 5 gün sonra avukatıyla Çorlu Adliyesi’ne gelmişti. Karasu ifadesinin ardından cezaevine gönderilmişti.

Mümin Karasu’nun avukatı tarafından tutukluluğuna itiraz edildi. Dilekçe hakkında yazılı mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, kararın yasaya uygun olduğunu ve itirazın reddini talep etti.

"KAÇAK DURUMDA BULUNMADIĞI" İDDİA EDİLDİ

İtirazı inceleyen Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise Karasu’nun tutukluluğuna yapılan itirazı kabul ederek, yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Tahliye gerekçesinde, “… sanığın 10/10/2022 tarihinde bizzat adliyeye gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı, bu hali ile kendisinin bizzat teslim olması karşısında kaçak durumda bulunmadığı, yine dosyaya tensip incelemesinden sonra ve duruşmada yeni delilin dahil olmadığı, dosyanın suç tarihinin 2018 olduğu, aynı suç isnatları ile birden fazla sanığın tutuksuz olarak yargılandığı, dosyanın bulunduğu aşama ve suç tarihi itibariyle müdahale edilebilecek delil de bulunmadığı ve tutuklamanın bir tedbir olduğu hususları göz önüne alınarak sanık müdafisinin itirazının kabulüne ve sanık Mümin Karasu’nun tahliyesine…” ifadelerine yer verildi.

"ADALETİNİZ BATSIN"

Mümin Karasu'nun tahliye edilmesine tren katliamında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i ve eski eşini kaybeden Mısra Öz, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Öz, "5 yıldır ölüp ölüp dirildiğimiz şu hayatta, tutunduğumuz tek şey adalet oldu. 25 kişinin ölümüne, 5 yıl sonra bir kişiyi zoraki tutukladınız. Bir sonraki celseye kadar bile sürmedi! Adaletiniz batsın! Bu ülkede ölene de kalana da sahip çıkamayan herkesin Allah belasını versin!" ifadelerine yer verdi.