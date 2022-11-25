25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorlu Tren Katliamı davasında flaş gelişme: Tek tutuklu sanık Mümin Karasu tahliye edildi

Çorlu Tren Katliamı davasında flaş gelişme: Tek tutuklu sanık Mümin Karasu tahliye edildi

Çorlu Tren Katliamı'nın tek tutuklu sanığı dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 01:31
Takip Et

Çorlu Tren Katliamı davasında flaş gelişme. Tek tutuklu sanık Mümin Karasu tahliye edildi

Çorlu Tren Katliamı davasında flaş gelişme: Tek tutuklu sanık Mümin Karasu tahliye edildi
+
Aa
-

Çorlu Tren Katliamı'na ilişkin açılan davanın 11. duruşmasında mahkeme heyeti, dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartılmasına karar vermişti.

Karasu bu karardan 5 gün sonra avukatıyla Çorlu Adliyesi’ne gelmişti. Karasu ifadesinin ardından cezaevine gönderilmişti.

Mümin Karasu’nun avukatı tarafından tutukluluğuna itiraz edildi. Dilekçe hakkında yazılı mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, kararın yasaya uygun olduğunu ve itirazın reddini talep etti.

"KAÇAK DURUMDA BULUNMADIĞI" İDDİA EDİLDİ

İtirazı inceleyen Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise Karasu’nun tutukluluğuna yapılan itirazı kabul ederek, yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Tahliye gerekçesinde, “… sanığın 10/10/2022 tarihinde bizzat adliyeye gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı, bu hali ile kendisinin bizzat teslim olması karşısında kaçak durumda bulunmadığı, yine dosyaya tensip incelemesinden sonra ve duruşmada yeni delilin dahil olmadığı, dosyanın suç tarihinin 2018 olduğu, aynı suç isnatları ile birden fazla sanığın tutuksuz olarak yargılandığı, dosyanın bulunduğu aşama ve suç tarihi itibariyle müdahale edilebilecek delil de bulunmadığı ve tutuklamanın bir tedbir olduğu hususları göz önüne alınarak sanık müdafisinin itirazının kabulüne ve sanık Mümin Karasu’nun tahliyesine…” ifadelerine yer verildi.

"ADALETİNİZ BATSIN"

Mümin Karasu'nun tahliye edilmesine tren katliamında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i ve eski eşini kaybeden Mısra Öz, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Öz, "5 yıldır ölüp ölüp dirildiğimiz şu hayatta, tutunduğumuz tek şey adalet oldu. 25 kişinin ölümüne, 5 yıl sonra bir kişiyi zoraki tutukladınız. Bir sonraki celseye kadar bile sürmedi! Adaletiniz batsın! Bu ülkede ölene de kalana da sahip çıkamayan herkesin Allah belasını versin!" ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
4
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
5
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
6
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
7
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Bakan Soylu: Ağır hasarlı konutlara 90 bin TL’ye kadar yardım yapacağız
﻿Bakan Soylu: Ağır hasarlı konutlara 90 bin TL’ye kadar yardım yapacağız
﻿Bakan Soylu: Ağır hasarlı konutlara 90 bin TL’ye kadar yardım yapacağız
﻿Yüksekova'nın kuş cenneti 4 gündür alev alev yanıyor
﻿Yüksekova'nın kuş cenneti 4 gündür alev alev yanıyor
﻿Yüksekova'nın kuş cenneti 4 gündür alev alev yanıyor
﻿Zelenskiy: Rusya bizi kırmanın bir yolunu bulamadı
﻿Zelenskiy: Rusya bizi kırmanın bir yolunu bulamadı
﻿Zelenskiy: Rusya bizi kırmanın bir yolunu bulamadı
﻿27 bin sözleşmeli hekimin açıktan ataması yapılacak
﻿27 bin sözleşmeli hekimin açıktan ataması yapılacak
﻿27 bin sözleşmeli hekimin açıktan ataması yapılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.