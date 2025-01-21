Çorlu’da firari avı! Nefes kesen operasyon

Tekirdağ’ın Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik faaliyette yakalanan Ç.B. isimli şahıs, aynı gün sevk edildiği Çorlu Adliyesinden firar etti.

JASAT ve Komando destekli operasyonFirar eden Ç.B.’nin yakalanması amacıyla Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil unsurlar ile müşterek bir çalışma başlatıldı.

Yapılan detaylı ve titiz araştırmalar neticesinde şahsın saklandığı adres belirlendi.

Komando destekli olarak gerçekleştirilen ev araması sonucunda Ç.B., belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı.