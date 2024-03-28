Çorlu'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Yangın, 28 Mart 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında Hıdırağa Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerindeki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesisin bahçesinde bulunan hurda lastik ve naylonların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Alevlerin yükseldiği tesisteki yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken, bölgeye önlem amaçlı sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Tesiste maddi hasar meydana gelirken, soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor ve güvenlik kameralarının kayıtları inceleniyor.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNDE YANGIN RİSKİ

Geri dönüşüm tesislerinde, yanıcı maddelerin yoğun olarak bulunması nedeniyle yangın riski yüksektir. Bu nedenle, bu tesislerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması büyük önem taşımaktadır.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, geri dönüşüm tesislerinde yangın riskini en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. İşletmecilerin gerekli güvenlik ekipmanlarını bulundurması ve personelin yangınla mücadele konusunda eğitim alması gerektiği vurgulandı.