Çorlu’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza, Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Şifa Hastanesi mevkiinde yaşandı. Eski cezaevi yönüne seyreden Z.B.’nin kullandığı 59 YA 409 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya M.A.’ya çarptı.

Kaza sonrası motosiklet devrilirken, sürücü Z.B. ve yaya M.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.