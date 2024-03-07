Çorlu’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Çorlu’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Şifa Hastanesi mevkiinde yaşandı. Eski cezaevi yönüne seyreden Z.B.’nin kullandığı 59 YA 409 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya M.A.’ya çarptı.

aw157535-02.jpgKaza sonrası motosiklet devrilirken, sürücü Z.B. ve yaya M.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw157535-04.jpgKazayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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