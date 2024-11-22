Çorluspor teknik direktörünün vurulma anı ortaya çıktı. Tam 19 kurşun sıkmışlardı...

Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka'ya silahlı saldırıya uğradı. Katilin tabancasından çıkan kurşunlarla yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Aka, ihbar sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aka, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrası saldırgan olay yerinden kaçarken polisler, katili yakalamak için çalışmalara başladı.

19 KURŞUN SIKILMIŞTI, VURULMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Teknik direktör Ersin Aka’ya tam 19 kurşun sıkılırken, Aka’nın vurulma anları ortaya çıktı. İşte görüntüler: