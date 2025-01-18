Çorum FK üç puanı üç golle aldı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Çorum FK, evinde karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek puanını 32'ye yükseltti. Ümraniyespor 26 puanda kaldı.
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Tunahan Ergül, 47'nci dakikada Geraldo ve 82'nci dakikada Thomas Verheijdt attı. Ümraniyespor'un tek golü ise 70'nci dakikada Tomislav Glumac'tan geldi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
9. dakikada kaleciden dönen topla buluşan Tunahan Ergül meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
47. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Suat’ın kafayla indirdiği topa Geraldo’nun röveşata vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
70. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Tomislav Glumac’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
73. dakikada köşe vuruşundan ceza sahasına yapılan ortada Burak Öksüz’ün kafa vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin son anda çeldi.
82. dakikada ceza sahasında topla buluşan Verheydt’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
ÇORUM FK 3 - ÜMRANİYESPOR 1
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Suat Güz
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Atakan Cangöz dk. 68), Thomas Verheydt, Suat Kaya (Eren Karadağ dk. 69), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat (Burak Süleyman dk. 85), Kadir Seven, Geraldo (Amar Catic dk. 63), Erkan Kaş
Yedekler: Mahmut Eren Güler, Hasanege Akdoğan, Mustafa Emre Yalçınkaya, Ozan Sol, Taha İbrahim Rençber, Atila Turan
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Engjell Hoti (Andrej Dokanovic dk. 71), Serkan Göksu, Jurgen Bardhi (Batuhan Çelik dk. 71), Furkan Apaydın (Ali Turab Bülbül dk. 53), Cebio Soukou, Tomislav Glumac (Atalay Babacak dk. 90+2), Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Barış Ekincier dk. 71), Benny, Dimitri Cavare
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Andrej Dokanovic, Batuhan Çelik, Atalay Babacan, Barış, Ekincier, Mehmet Ali Büyüksayar, Yunus Emre Yılmaz, Ali Turap Bülbül
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Goller: Tunahan Ergül (dk. 9), Geraldo (dk. 47) Thomas Verheydt (dk. 83) (Çorum FK), Tomislav Glumac (dk. 70)
Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Çorum FK), Engjell Hoti, Dimitri Cavare, Cihan Topaloğlu (Ümraniyespor)