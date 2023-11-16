Çorum maçından 35 bin TL kazandılar

Kocaelispor’da yüzler gülüyor. Çorumspor galibiyetiyle Körfez ekibi futbolcuları 35 bin TL prim kazandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çorum maçından 35 bin TL kazandılar

TFF 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor son dakika golüyle Çorum FK’yı 2-1 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Kocaelispor’da futbolcular böylece 35’er bin TL prim kazandı.

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Körfez ekibinde yönetim sezon başında iç saha galibiyet primini 20 bin TL olarak belirlemiş, ligde ikinci sırada yer alınması durumunda 15 bin TL ekstra primi vaad etmişti.

Kazanılan primlerin bir sonraki maça kadar hesaplara yatacağı öğrenildi.

Kocaelisporlu futbolculara Göztepe galibiyetinde ekstralarla birlikte 60 bin TL prim ödenmişti.

HEDEF SÜPER LİG

14 yıllık aradan sonra Süper Lig’e dönmeyi amaçlayan Kocaelispor, 12.hafta sonunda 26 puanla TFF 1. Lig’de ikinci sırada yer aldı.

Körfez ekibi kalan 5 maçı da kazanırsa ilk yarıyı 41 puanla tamamlayacak.

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