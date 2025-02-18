Çorum Merkez ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Çorum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı sebebiyle Merkez ilçesinde 19 Şubat Çarşamba günü tüm kademelerdeki eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "İlimizde bugün başlayan kar yağışının meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Kar yağışı ve hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla öğrenci hareketliliği dikkate alınarak ilimiz Merkez ilçesinde ve bağlı köylerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur’an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.