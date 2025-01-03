Çorum'da 53 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

Çorum’un Alaca ilçesinde kendisinden haber alınamayan 53 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Atalay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan evde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Meral Çalar’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Meral Çalar’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Meral Çalar’ın cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalar'ın ölüm sebebi, otopsi incelemesinin ardından netleşecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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