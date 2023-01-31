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Abisini ve kuzenini pompalı tüfekle vurup firar etti

Çorum'da bir şahıs abisini ve kuzenini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden firar etti.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 05:06
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Çorum'da abisini ve kuzenini pompalı tüfekle vurup firar etti

Abisini ve kuzenini pompalı tüfekle vurup firar etti
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Olay Kale Mahallesi, Hamit Duran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. cadde üzerine gelerek abisi Hasan K. ve kuzeni Kemal G.'ye ateş ederek olay yerinden firar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan açılan ateş sonucu cadde üzerindeki bir otobüs durağı zarar görürken olayı gerçekleştiren Ş.K. için yakalama çalışması başlatıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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