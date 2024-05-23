Çorum'da akılalmaz olay: Gerçek morgda ortaya çıktı

Kaynak: AA
Çorum'da akılalmaz olay: Gerçek morgda ortaya çıktı

Çorum Alaca’da defnedilen cenazenin farklı kişiye ait olduğunun ortaya çıkması üzerine mezar açılarak alınan cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

Çorum’un Alaca ilçesinde Zeki Aksakal ile Nuri Yalçınkaya tedavi gördükleri Devlet Hastanesi'nde aynı gün hayata gözlerini yumdu.

Hastane morgundaki işlemleri sonrasında Yalçınkaya'nın cansız bedeni, yanlışlıkla Aksakal'ın ailesine verildi.

Cenaze, önceki gün Sebilullah Camisi’nde kılınan öğle namazını müteakip Alaca Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün ise hastaneye cenazeyi teslim almak için giden Nuri Yalçınkaya'nın ailesi morgda kendilerine verilen naaşın başka bir kişiye ait olduğunu fark etti.

Olaya ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturmada, Yalçınkaya ile Aksakal'ın cansız bedenlerinin karıştığının tespit edildi.

Durum üzerine mezar savcılık izniyle açılarak, Yalçınkaya'nın cenazesi çıkarıldı.

Yeniden hastane morguna götürülen cenazelerin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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