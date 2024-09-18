Çorum'da "Dur" ihtarına uymayan sürücü polisten kaçamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da "Dur" ihtarına uymayan sürücü polisten kaçamadı

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde yakalandı.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Akkent Caddesi'nde yapılan huzur uygulamasında kontrol noktasına yaklaşan bir araç sürücüsü, "dur" ihtarına uymayıp TOKİ istikametine kaçtı. Alanda bulunan polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için takip ett. Ekipler tarafından yapılan kovalama sonucunda yakalanan sürücüye 9 bin TL ceza kesildi.

Sürücü hakkında adli işlem yapılmak polis merkezine getirildi. sss

Çorum'da "Dur" ihtarına uymayan sürücü polisten kaçamadı

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