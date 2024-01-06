Çorum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Çorum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Çorum’da jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 532 gram metafetamin ve 1 tabanca ele geçirilirdi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 5 kişi tutuklandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik uygulama başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ilçe merkezinde yapılan ilk operasyonda 432 gram metafematin, ilçeye bağlı bir köyde yapılan ikinci operasyonda ise 105 gram metafetamin ile 1 adet tabanca bu tabancaya ait 10 adet fişek ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.

5 TUTUKLU

İki ayrı operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sek edilen Ö.Ö., O.Ö., E.B, C.D. ve B.A adlı 5 şahıs tutuklanarak T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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