Çorum'da ehliyetine 8. kez alınan sürücüye rekor ceza

Osmancık ilçesinden Çorum'a gelen M.S. (45), Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde aracını yol ortasında durdurdu.

Bu sırada başka bir olayı soruşturan polis ekipleri, yol ortasında duran aracı kontrol ettiğinde sürücünün araç içinde alkol aldığını fark etti. Araçtan indirilen sürücünün yapılan kontrolünde 5,80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Daha önce 7 kez ehliyetine el konulan sürücüye, 40 bin lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 8. kez el konuldu.



Alkollü sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, araç trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.

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