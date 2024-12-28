Çorum'da gizemli kurşunlama!

Kaynak: İHA
Çorum'da gizemli kurşunlama!

Çorum'da park halindeki araç, bir haftada iki kez kimliği belirsiz şahıslar tarafından kurşunlandı.

Olay, Çorum Beytepe 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y: isimli vatandaşa ait, park halindeki 19 KZ 202 plakalı hafif ticari araç, motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından kurşunlandı.

Şahıslar aracı kurşunladıktan sonra olay yerinden motosikletle kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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Öte yandan, aynı aracın 21 Aralık'ta da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeyken kurşunlandığı öğrenildi. Her iki olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Çorum'da gizemli kurşunlama!

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