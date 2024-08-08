Çorum'da inşaattan düşen kalıp ustası öldü

Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası inşaatında meydana gelen olayda, mola esnasında birinci katta oturmak için tahta aldığı sırada dengesini kaybeden kalıp ustası Soner Aslan, 5 metre yükseklikten zemine çakıldı. Kalıp ustasının düştüğünü gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen usta, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.