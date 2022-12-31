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Çorum'da kaçak sigara operasyonu

Çorum'da düzenlenen operasyonda 11 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 17:10
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Çorum'da işyerine kaçak sigara operasyonu: Çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi

Çorum'da kaçak sigara operasyonu
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Çorum'un İskilip ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin 220 adet kaçak makaron sigara ve 11 bin 494 gram kaçak, sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirildi.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçe dahilinde yapılan çalışmalarda, bir iş yerinde 4 bin 220 adet kaçak makaron sigara ve 11 bin 494 gram kaçak, sarma sigaralık kıyılmış tütün, 37 adet bandrolsüz sigara ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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