Çorum’da kaygan yolda otomobil takla attı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum’da kaygan yolda otomobil takla attı: 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Olay, Ankara-Tokat karayolu Sancı köyü mevkiinde meydana geldi. Erkan K. yönetimindeki otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlada takla attı.

Kazada, sürücü Erkan K., yolcular Esra K. ve Fatma O. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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lay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum’da kaygan yolda otomobil takla attı: 3 yaralı

Çorum’da kaygan yolda otomobil takla attı: 3 yaralı

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