Çorum’da kontrolden çıkan araç takla attı

Kaynak: İHA
Çorum’da kontrolden çıkan araç takla attı
Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araç kontrolden çıkarak takla attı. Ayanı aileden 2 kişi yaralandı.

Alaca’nın Kıcılı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Ankara’dan Tokat’a gitmekte olan 57 yaşındaki Yadigar S. Kontrolündeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi takla atarak tarlaya uçtu.

Gerçekleşen kazada, 57 yaşındaki otomobil sürücüsü Yadigar S. ve 55 yaşındaki eşi Şengül S. yaralandı. Kazaya tanıklık eden diğer sürücülerin ihbarıyla, olay yerine salık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği iletildi.

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